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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров

10 марта 2023, 12:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Сейчас чиновники изучают опыт Перми в борьбе с «зайцами».

На следующей неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты заблаговременно направили в городскую администрацию запрос на актуальную тему — «о необходимости введения контролеров на пассажирских маршрутах». Город55 ознакомился с ответом и нашел там много интересного.

В документе за подписью мэра Сергея Шелеста сообщается, что на омском общественном транспорте сейчас есть проблемы с кадрами. Кондукторов не хватает — и как раз поэтому автобусы оснащают валидаторами.

— В целях повышения удобства оплаты проезда, уменьшения количества случаев безбилетного проезда, а также повышения эффективности работы персонала и сокращения расходов транспортных предприятий… проводится работа по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда, — так это формулируется в документе.

Однако несколькими абзацами ниже депутатам сообщается, что внедрение этой системы «негативно сказывается на оплате проезда пассажирами», так как нет контроля со стороны кондуктора. Поэтому без специалистов-контролеров не обойтись.

Интересно, что контролеры в Омске есть и сейчас. 6 человек работают на предприятии «Электротранспорт» (то есть проверяют билеты у пассажиров троллейбусов и трамваев), еще 12 — на пассажирском предприятии №8 (в автобусах). За прошлый год в автобусах были оштрафованы в общей сложности 116 безбилетников (в «Электротранспорте» статистика не ведется). Получается, 1 «заяц» за три дня на всю бригаду, чуть меньше 10 «зайцев» на 1 контролера за год — таковы результаты их работы в 2022 году.

Похоже, чиновников такие объемы не удовлетворяют. В их ответе Горсовету много места уделено положительному опыту Перми, который перенимал во время командировки один из работников «Пассажирсервиса». В этом городе 83 контролера, которые работают группами по 2-3 человека и проводят не меньше 13 проверок за день.

За год в Перми штрафуют примерно 2 тысячи «зайцев». Местные власти не собираются на этом останавливаться и хотят довести численность контролеров до 200. По их данным, до введения валидаторов без билетов ездили примерно 5% пассажиров, после — 35%, а благодаря контролерам удалось уменьшить долю «зайцев» до 18% (и, надо полагать, возможны дальнейшие улучшения).

В документе не предлагаются никакие конкретные решения. Это скорее декларация намерений: чиновники готовы собирать данные и искать выход из сложившейся ситуации. Видимо, депутаты транспортного комитета хотят принять участие в этих поисках.

 

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#Николай Эйхвальд#Горсовет#Город#Новости
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