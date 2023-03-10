В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
На следующей неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты заблаговременно направили в городскую администрацию запрос на актуальную тему — «о необходимости введения контролеров на пассажирских маршрутах». Город55 ознакомился с ответом и нашел там много интересного.
В документе за подписью мэра Сергея Шелеста сообщается, что на омском общественном транспорте сейчас есть проблемы с кадрами. Кондукторов не хватает — и как раз поэтому автобусы оснащают валидаторами.
— В целях повышения удобства оплаты проезда, уменьшения количества случаев безбилетного проезда, а также повышения эффективности работы персонала и сокращения расходов транспортных предприятий… проводится работа по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда, — так это формулируется в документе.
Однако несколькими абзацами ниже депутатам сообщается, что внедрение этой системы «негативно сказывается на оплате проезда пассажирами», так как нет контроля со стороны кондуктора. Поэтому без специалистов-контролеров не обойтись.
Интересно, что контролеры в Омске есть и сейчас. 6 человек работают на предприятии «Электротранспорт» (то есть проверяют билеты у пассажиров троллейбусов и трамваев), еще 12 — на пассажирском предприятии №8 (в автобусах). За прошлый год в автобусах были оштрафованы в общей сложности 116 безбилетников (в «Электротранспорте» статистика не ведется). Получается, 1 «заяц» за три дня на всю бригаду, чуть меньше 10 «зайцев» на 1 контролера за год — таковы результаты их работы в 2022 году.
Похоже, чиновников такие объемы не удовлетворяют. В их ответе Горсовету много места уделено положительному опыту Перми, который перенимал во время командировки один из работников «Пассажирсервиса». В этом городе 83 контролера, которые работают группами по 2-3 человека и проводят не меньше 13 проверок за день.
За год в Перми штрафуют примерно 2 тысячи «зайцев». Местные власти не собираются на этом останавливаться и хотят довести численность контролеров до 200. По их данным, до введения валидаторов без билетов ездили примерно 5% пассажиров, после — 35%, а благодаря контролерам удалось уменьшить долю «зайцев» до 18% (и, надо полагать, возможны дальнейшие улучшения).
В документе не предлагаются никакие конкретные решения. Это скорее декларация намерений: чиновники готовы собирать данные и искать выход из сложившейся ситуации. Видимо, депутаты транспортного комитета хотят принять участие в этих поисках.