В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров

Интересно, что контролеры в Омске есть и сейчас. 6 человек работают на предприятии «Электротранспорт» (то есть проверяют билеты у пассажиров троллейбусов и трамваев), еще 12 — на пассажирском предприятии №8 (в автобусах). За прошлый год в автобусах были оштрафованы в общей сложности 116 безбилетников (в «Электротранспорте» статистика не ведется). Получается, 1 «заяц» за три дня на всю бригаду, чуть меньше 10 «зайцев» на 1 контролера за год — таковы результаты их работы в 2022 году.