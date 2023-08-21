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Минприроды официально разрешило омским охотникам отстреливать больше птиц

21 августа 2023, 12:44
Фото: 1MI
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Сегодня, 21 августа, глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов внес изменения в приказ о нормах допустимой добычи.

Согласно изменениям, внесенным в приказ минприроды от 4 апреля 2011 года №4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлен лимит добычи», охотники смогут отстреливать больше куропаток и глухарей.

Так, например, ранее одному охотнику было разрешено за сезон подстрелить лишь одного самца глухаря. Сейчас же эта цифра возросла до 5. Норма добычи глухарей также увеличена: с 2 до 10 особей.

Изменения коснулись и куропаток. Теперь один охотник может добыть до 20 белых и серых куропаток за сезон, что вдвое больше, чем разрешалось ранее.

Отметим, что норма добычи многих животных не претерпела изменений. Так омские охотники все еще могут добывать до 20 особей тетерева, 50 особей рябчика, 50 вальдшнепа и до 100 особей перепелов, горлиц и голубей каждого вида.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Охота#Минприроды#Приказ#Министерство
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