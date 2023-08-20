Участок трассы в Омской области отремонтировали раньше срока

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В эксплуатацию введен участок дороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Завершен ремонт с 77 по 85 км, сообщает региональный минтранс.
На восьми километрах провели фрезерную обработку, устранили пучины, укрепили основания, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Работы выполнены раньше срока.
Эту дорогу восстанавливают с 2019 года. На сегодня обновлено 83 километра трассы.