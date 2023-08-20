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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

иллюстрация

Участок трассы в Омской области отремонтировали раньше срока

20 августа 2023, 12:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Дорогу обновляют уже четвертый год.

В эксплуатацию введен участок дороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Завершен ремонт с 77 по 85 км, сообщает региональный минтранс.

На восьми километрах провели фрезерную обработку, устранили пучины, укрепили основания, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Работы выполнены раньше срока.

Эту дорогу восстанавливают с 2019 года. На сегодня обновлено 83 километра трассы.

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#Ремонт#Ремонт дорог#Дорога#Новости#Омская область#Полтавский район#Шербакульский район#Азовский район
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