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Published Сегодня, 07:54

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Одна большая яма. Омичи рассказали об ужасной дороге на улице Свободная

7 августа 2023, 07:54
Фото: Город55
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Омичи пожаловались на состояние дороги по улице Свободная

По словам местных жителей, администрация не реагирует на их просьбы благоустроить дорогу.

В редакцию Города55 обратились жители домов рядом с улицей Свободной. По их словам, здесь нет дороги на протяжении уже точно десяти лет. Однако, как утверждают другие омичи, асфальтированного покрытия тут не было никогда.

После обильных летних осадков в этом году проезжать по дороге стало значительно труднее. Но, скорее всего, и без дождей, судя по прикрепленным фотографиям, на этом участке очень сложно двигаться. Он находится в частном секторе под Фрунзенским мостом.

Фото: предоставлено Городу55

Можно сказать, что это место — одна большая яма, которую, по всей видимости, хотели сделать когда-то дорогой. Здесь можно увидеть раскрошенный кирпич и другие стройматериалы, которыми заполняли яму. Ситуацию, конечно, осложнили дожди.

«В случае чего не проедет даже скорая, пожарная [машины] и тд. По этой улице живут много людей, не раз писали жалобы в администрацию, но результата нет», — рассказали Городу55 местные жители.

Проживающие по этой улице надеются, что представители администрации обратят внимание на проблему в этот раз и помогут проложить дорогу.

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#Алина Ясинская#Жалобы#Город#Новости#Омск
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