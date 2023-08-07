Одна большая яма. Омичи рассказали об ужасной дороге на улице Свободная

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В редакцию Города55 обратились жители домов рядом с улицей Свободной. По их словам, здесь нет дороги на протяжении уже точно десяти лет. Однако, как утверждают другие омичи, асфальтированного покрытия тут не было никогда.
После обильных летних осадков в этом году проезжать по дороге стало значительно труднее. Но, скорее всего, и без дождей, судя по прикрепленным фотографиям, на этом участке очень сложно двигаться. Он находится в частном секторе под Фрунзенским мостом.
Можно сказать, что это место — одна большая яма, которую, по всей видимости, хотели сделать когда-то дорогой. Здесь можно увидеть раскрошенный кирпич и другие стройматериалы, которыми заполняли яму. Ситуацию, конечно, осложнили дожди.
«В случае чего не проедет даже скорая, пожарная [машины] и тд. По этой улице живут много людей, не раз писали жалобы в администрацию, но результата нет», — рассказали Городу55 местные жители.
Проживающие по этой улице надеются, что представители администрации обратят внимание на проблему в этот раз и помогут проложить дорогу.