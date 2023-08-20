Омск уходит под воду? Жители сообщают о затоплениях в разных частях города

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Омичи сообщают о порыве на проспекте Маркса. Вода бьет из-под земли возле дома №36/1, недалеко от театра кукол «Арлекин».
«Диспетчер отвечает, что все видели, но мер не предприняли. Во дворе сложно пройти, вода уже дотекла на Спортивного проезда», — гласит пост в группе «ЧП Омск».
На публикацию отреагировали в мэрии. Сообщили, что ОмскВодоканал проводит ремонт на объекте. Завершить работы планировалось 20 августа.
Еще одно обращение о потопе поступило от жителей домов по улице 21-я Амурская. Вся дорога у моста залита водой. Автор публикации в группе «100 необычных мест Омска и Омской области» публикует фото с места событий.
Местные жители в комментариях отмечают, что подобная ситуация на этом месте всегда после дождей или во время таяния снега.
Напомним, ранее мы рассказывали еще об одной проблеме с водой. На этот раз жалоба — от жителей Левого берега:
Город55 публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. Омичей ждут дожди и грозы: