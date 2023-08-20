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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:49

иллюстрация

Омск уходит под воду? Жители сообщают о затоплениях в разных частях города

20 августа 2023, 11:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи массово сообщают о затоплениях в городе

На одном объекте ремонтные работы ведутся.

Омичи сообщают о порыве на проспекте Маркса. Вода бьет из-под земли возле дома №36/1, недалеко от театра кукол «Арлекин».

«Диспетчер отвечает, что все видели, но мер не предприняли. Во дворе сложно пройти, вода уже дотекла на Спортивного проезда», — гласит пост в группе «ЧП Омск».

На публикацию отреагировали в мэрии. Сообщили, что ОмскВодоканал проводит ремонт на объекте. Завершить работы планировалось 20 августа.

Еще одно обращение о потопе поступило от жителей домов по улице 21-я Амурская. Вся дорога у моста залита водой. Автор публикации в группе «100 необычных мест Омска и Омской области» публикует фото с места событий.

21-я Амурская21-я Амурская
21-я Амурская21-я Амурская
21-я Амурская21-я Амурская
21-я Амурская
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Местные жители в комментариях отмечают, что подобная ситуация на этом месте всегда после дождей или во время таяния снега.

Напомним, ранее мы рассказывали еще об одной проблеме с водой. На этот раз жалоба — от жителей Левого берега:

«Как помыться и поесть?». Порыв трубы снова оставил без воды омичей с Левобережья
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Город55 публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. Омичей ждут дожди и грозы:

Не выходи из комнаты. На Омскую область надвигается лютая погода
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