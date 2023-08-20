«Как помыться и поесть». Порыв трубы снова оставил без воды омичей с Левобережья

Рассказывает, что спустя трое суток никаких работ на объекте не проводилось. И точно такая же ситуация была здесь семь-восемь лет назад. Трубу прорвало в летнюю жару. Тогда специалисты Водоканала, по словам омича, не решили вопрос, потому что эта труба не входила в их зону ответственности. Ремонта местные жители добились только после приезда журналистов. На аналогичный эффект автор поста надеется и в этот раз.