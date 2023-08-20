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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

иллюстрация

«Как помыться и поесть». Порыв трубы снова оставил без воды омичей с Левобережья

20 августа 2023, 11:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Левобережья Омска остались без воды из-за порыва трубы

Аналогичное происшествие случалось около восьми лет назад.

Омич рассказал о коммунальной проблеме, которая повторяется раз в несколько лет. Утром 17 августа на перекрестке улиц Дмитриева и Крупской прорвало трубу. Воду пришлось перекрыть, чтобы не затопило улицу. Мера привела к отключению водоснабжения в домах на 4-й Тюкалинской.

«В доме нет воды от слова совсем. И в колонке воды нет. Как людям сходить в туалет, попить, напоить животных, полить огород, элементарно помыться и поесть?», — возмущается автор поста в группе «Инцидент Омск».

Рассказывает, что спустя трое суток никаких работ на объекте не проводилось. И точно такая же ситуация была здесь семь-восемь лет назад. Трубу прорвало в летнюю жару. Тогда специалисты Водоканала, по словам омича, не решили вопрос, потому что эта труба не входила в их зону ответственности. Ремонта местные жители добились только после приезда журналистов. На аналогичный эффект автор поста надеется и в этот раз.

В комментариях пользователи посоветовали обратиться в местную управляющую компанию или Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Напомним, ранее мы сообщали о масштабном отключении воды в Омске 23 и 24 августа:

Почти сутки без воды. Какие адреса попадут под масштабное отключение в Омске
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#Жалобы#Соцсети#Омичи#Вода#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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