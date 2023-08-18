В центре Омска бездомный зашел в бар и украл вещи одной из посетительниц

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Омске полицейские задержали 43-летнего бездомного мужчину, подозреваемого в краже. С заявлением о хищении вещей и денег в правоохранительные органы обратилась 28-летняя омичка.
Женщина отдыхала с друзьями в одном из баров на улице Ленина. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу джинсовой куртки и дамской сумочки, в которой находились сотовый телефон, 7 тысяч рублей наличными, документы и банковские карты.
Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Подозреваемый ранее уже был судим за кражи и хранение наркотиков.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.