В центре Омска бездомный зашел в бар и украл вещи одной из посетительниц

Женщина отдыхала с друзьями в одном из баров на улице Ленина. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу джинсовой куртки и дамской сумочки, в которой находились сотовый телефон, 7 тысяч рублей наличными, документы и банковские карты.