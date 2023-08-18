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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

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В центре Омска бездомный зашел в бар и украл вещи одной из посетительниц

18 августа 2023, 11:40
Фото: УМВД России по Омской области
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Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

В Омске полицейские задержали 43-летнего бездомного мужчину, подозреваемого в краже. С заявлением о хищении вещей и денег в правоохранительные органы обратилась 28-летняя омичка.

Женщина отдыхала с друзьями в одном из баров на улице Ленина. Спустя несколько часов она обнаружила пропажу джинсовой куртки и дамской сумочки, в которой находились сотовый телефон, 7 тысяч рублей наличными, документы и банковские карты.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый ранее уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#Евгений Игишев#Кража#Омск#Полиция#Уголовное дело#Бездомный#Бар#Происшествия#Омская область#Видео
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