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Заправка на сельхоз участке. Незаконное строительство в Омской области остановлено

Заправка на сельхоз участке. Незаконное строительство в Омской области остановлено

18 августа 2023, 07:36
Фото: Прокуратура Омской области
Прокуратура Крутинского района провела проверку и остановила строительство газозаправочной станции на земельном участке для сельского хозяйства.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2022 года администрация поселения заключила договор аренды земель с ООО «Омская областная газовая компания». Территории имели сельскохозяйственное назначение, их площадь составила 1600 кв. м. Договор был заключен на 49 лет с арендной платой 72 тыс. рублей в год.

Однако позже земельные участки были переданы для строительства АЗС, что является незаконным, сообщают в прокуратуре Омской области.

В связи с произошедшим прокурор Крутинского района Валерий Лабзов внес представление главе городского поселения Сергею Головину. После рассмотрения акта договор аренды был расторгнут, а участок передан в администрацию поселения с установлением, что его можно использовать только для ведения сельского хозяйства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Незаконное строительство#Суд#Проверка прокуратуры#Строительство#Новости
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