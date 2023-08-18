Заправка на сельхоз участке. Незаконное строительство в Омской области остановлено

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2022 года администрация поселения заключила договор аренды земель с ООО «Омская областная газовая компания». Территории имели сельскохозяйственное назначение, их площадь составила 1600 кв. м. Договор был заключен на 49 лет с арендной платой 72 тыс. рублей в год.
Однако позже земельные участки были переданы для строительства АЗС, что является незаконным, сообщают в прокуратуре Омской области.
В связи с произошедшим прокурор Крутинского района Валерий Лабзов внес представление главе городского поселения Сергею Головину. После рассмотрения акта договор аренды был расторгнут, а участок передан в администрацию поселения с установлением, что его можно использовать только для ведения сельского хозяйства.