Заправка на сельхоз участке. Незаконное строительство в Омской области остановлено

В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2022 года администрация поселения заключила договор аренды земель с ООО «Омская областная газовая компания». Территории имели сельскохозяйственное назначение, их площадь составила 1600 кв. м. Договор был заключен на 49 лет с арендной платой 72 тыс. рублей в год.