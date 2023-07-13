Застройщик школы в омской «Ясной Поляне» получил представление от прокуратуры

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Прокуратура внесла представление застройщику школы в омском микрорайоне «Ясная Поляна», сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 13 июля. Подрядчик ООО «Капитал развитие» нарушил сроки строительства.
В марте нынешнего года застройщик уже получал предупреждение от прокуратуры за нарушение сроков исполнения госконтракта. Помимо подрядчика, представление весной получило и бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик».
«Ход выполнения строительных работ на объекте находится на контроле прокуратуры района», — сообщили в прокуратуре.
Ранее Город55 сообщал, что застройщик школы в микрорайоне «Серебряный берег» получил предписание от прокуратуры за отставание от графика. Подрядчик ссылается на нехватку рабочих рук.