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Застройщик школы в омской «Ясной Поляне» получил представление от прокуратуры

13 июля 2023, 04:38
Фото: 1MI
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Подрядчик не укладывается в график строительства.

Прокуратура внесла представление застройщику школы в омском микрорайоне «Ясная Поляна», сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 13 июля. Подрядчик ООО «Капитал развитие» нарушил сроки строительства.

В марте нынешнего года застройщик уже получал предупреждение от прокуратуры за нарушение сроков исполнения госконтракта. Помимо подрядчика, представление весной получило и бюджетное учреждение «Омскоблстройзаказчик».

«Ход выполнения строительных работ на объекте находится на контроле прокуратуры района», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Город55 сообщал, что застройщик школы в микрорайоне «Серебряный берег» получил предписание от прокуратуры за отставание от графика. Подрядчик ссылается на нехватку рабочих рук.

Объяснение не принимается. Застройщик школы в Омске получил предписание от прокурора
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Ясная Поляна#Микрорайон Ясная Поляна#Школа#Подрядчик#Застройщик#Строительство#Омск#Омская область
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