В Омский музей передали мемориал женщине, которая спасла тысячи детей во время войны

В ночь с 22 на 23 июля от деревни Елисеевичи вышло около полутора тысяч детей, при которых было всего трое взрослых. Они прошли более 200 километров, прячась в лесах и обходя минные поля, без хорошей одежды и еды. На пути к отряду присоединялись дети и подростки из других деревень, их общее число в итоге перевалило за 3 тысячи.