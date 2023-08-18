В Омский музей передали мемориал женщине, которая спасла тысячи детей во время войны

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Published Сегодня, 06:30
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В Музее воинской славы омичей, в бывшем штабе 178-й Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии состоялась торжественная церемония передачи макета скульптуры, посвященной «Матрене Исаевне Вольской с детьми». Работу выполнил нижегородский скульптор Сергей Мольков.
Памятник «Матрене Исаевне Вольской с детьми» находится в Городце, он был открыт 1 сентября 2020 года. Матрена — кавалер Ордена Красного Знамени, участница партизанского движения и руководитель операции «Дети», во время которой были спасены более 3 тысяч детей.
До начала Великой Отечественной войны женщина была учительницей начальных классов в деревне Басино, Духовщинского района Смоленской области. Когда в октябре 41-го немцы захватили Смоленщину, они начали устанавливать там свои правила.
Семья Вольских была активным участником партизанских движений и членами подполья. Так летом 1942 года партизаны получили информацию, что немцы планируют операцию, в ходе которой население будет перевезено в Германию. Сообщалось, что забирать первым делом будут подростков. Руководство партизанского объединения приняло решение эвакуировать в советский тыл детей. Руководить операцией назначили Матрену Исаевну Вольскую.
В ночь с 22 на 23 июля от деревни Елисеевичи вышло около полутора тысяч детей, при которых было всего трое взрослых. Они прошли более 200 километров, прячась в лесах и обходя минные поля, без хорошей одежды и еды. На пути к отряду присоединялись дети и подростки из других деревень, их общее число в итоге перевалило за 3 тысячи.
Несмотря на суровые условия, все участники операции остались живы, ни один ребенок не умер. 2 августа дети пришли на станцию Торопец, откуда их должны были переправить в Горький. Утром 14 августа они прибыли в Нижний Новгород.
После войны Матрена продолжила работать учителем в Горьком. О ее подвиге написана книга «Операция „Дети“, которая будет доступна для прочтения на сайте Омского государственного историко-краеведческого музея.
«Любую историю делают люди, имена которых мы должны помнить. Эти люди не мифы — они реальны. Они любят свою Родину и делают всё, чтобы сохранить будущее поколение своей страны. Её памятник находится у входа в Музейный комплекс воинской славы омичей — это образ женщины-матери. И этот дар нашему городу займёт своё почетное место в экспозиции музея», — рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.