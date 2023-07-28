Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Сегодня, 28 июля, в Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца. Фото и видео поделился автор работы Михаил Минин на своей странице Вконтаке.
Памятник планируют открыть ко Дню города, который в этом году отмечают 5 августа. Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Проект финансирует меценат — группа компаний «Титан». Фигура Ивана Бухгольца, восседающего на коне, отлита из бронзы в Екатеринбурге.
Ранее Город55 рассказывал, что ко Дню города также планируется открыть скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя. Автор проекта Александр Капралов рассказал об особенностях работы над композицией.