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В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца

28 июля 2023, 08:17
Фото: Михаил Минин / Предоставлено Городу55
Памятник установят на Иртышской набережной.

Сегодня, 28 июля, в Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца. Фото и видео поделился автор работы Михаил Минин на своей странице Вконтаке.

Памятник планируют открыть ко Дню города, который в этом году отмечают 5 августа. Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Проект финансирует меценат — группа компаний «Титан». Фигура Ивана Бухгольца, восседающего на коне, отлита из бронзы в Екатеринбурге.

Ранее Город55 рассказывал, что ко Дню города также планируется открыть скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя. Автор проекта Александр Капралов рассказал об особенностях работы над композицией.

Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города
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