В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца

Памятник планируют открыть ко Дню города, который в этом году отмечают 5 августа. Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Проект финансирует меценат — группа компаний «Титан». Фигура Ивана Бухгольца, восседающего на коне, отлита из бронзы в Екатеринбурге.