Омичи за полгода потратили в интернет-магазинах 23,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
За первые 6 месяцев 2023 года омичи потратили на онлайн-шопинг 23,7 млрд рублей. При этом покупательский интерес к подобному виду торговли вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы наблюдаем кратную динамику роста по всем регионам СФО. По объему продаж в денежном и штучном эквивалентах лидером стала Новосибирская область, затем идут Красноярский край и Омская область», — приводит слова экспертов издание «Коммерсантъ».
Всего в Сибирском федеральном округе в первом полугодии жители потратили на интернет-покупки 252,2 млрд рублей, что на 30,3% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.
Ранее Город55 сообщал, что почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн-шопинг. Аналитики выяснили, какие товары омичи чаще заказывают онлайн.