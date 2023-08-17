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Published Сегодня, 07:53

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Омичи за полгода потратили в интернет-магазинах 23,7 млрд рублей

17 августа 2023, 07:53
Фото: 1MI
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По сравнению с прошлым годом, жители региона стали заказывать товары в интернете чаще в 1,41 раза.

За первые 6 месяцев 2023 года омичи потратили на онлайн-шопинг 23,7 млрд рублей. При этом покупательский интерес к подобному виду торговли вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы наблюдаем кратную динамику роста по всем регионам СФО. По объему продаж в денежном и штучном эквивалентах лидером стала Новосибирская область, затем идут Красноярский край и Омская область», — приводит слова экспертов издание «Коммерсантъ».

Всего в Сибирском федеральном округе в первом полугодии жители потратили на интернет-покупки 252,2 млрд рублей, что на 30,3% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.

Ранее Город55 сообщал, что почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн-шопинг. Аналитики выяснили, какие товары омичи чаще заказывают онлайн.

Цветы и книги. Что чаще всего покупают омичи в интернете
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#Евгений Игишев#Онлайн#Шопинг#Интернет#Интернет-торговля#Интернет-магазин#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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