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2024
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
2023
Омичи за полгода потратили в интернет-магазинах 23,7 млрд рублей
17 августа 2023, 07:53
Цветы и книги. Что чаще всего покупают омичи в интернете
25 апреля 2023, 10:50
Доигрался. Омский геймер перевел мошеннику 18 тысяч рублей
Молодой человек не смог зайти в учетную запись онлайн-игры спустя несколько дней после покупки аккаунта.
8 марта 2023, 09:51

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