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Цветы и книги. Что чаще всего покупают омичи в интернете

25 апреля 2023, 10:50
Фото: 1MI
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Аналитики выяснили, какие товары омичи чаще заказывают онлайн

Почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн-шопинг.

Почти четверть расходов на покупки жителей Омска приходится на онлайн. Такие данные привел аналитический проект Tinkoff Data за первый квартал 2023 года.

За первые три месяца года расходы омичей на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили почти четверть от общего объема всех трат на покупки (23%). Аналитики отмечают, что доля онлайн-шопинга растет — примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

Выяснилось, что чаще всего омичи приобретают в интернете. Указано число онлайн-транзакций от всех покупок в категории.

  • книги — 19,5%;
  • цветы — 9,4%;
  • электроника и техника — 8,5%;
  • спорттовары — 8,3%;
  • косметика — 7,3%.

Реже всего омичи покупают онлайн канцтовары и медицинские изделия.

Самый большой средний чек был зафиксирован в категории «Электроника и техника» — 6 654 рубля. Далее идут товары для дома (5987 рублей), одежда и обувь (5582 рубля). Наименьший средний чек в категории «Книги» — 565 рублей.

Однако, необходимо помнить о безопасности при покупке в интернете. Случаи мошенничества в этой сфере происходят регулярно, а поэтому стоит выбирать только проверенные магазины и площадки.

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#Евгений Игишев#Аналитика#Онлайн#Шопинг#Интернет-торговля#Интернет-магазин#Общество#Город#Бизнес#Омск#Омская область
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