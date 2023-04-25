Цветы и книги. Что чаще всего покупают омичи в интернете

За первые три месяца года расходы омичей на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили почти четверть от общего объема всех трат на покупки (23%). Аналитики отмечают, что доля онлайн-шопинга растет — примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.