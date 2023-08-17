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Омич убегал от воображаемых преследователей, получил травмы и повредил чужое авто

Омич убегал от воображаемых преследователей, получил травмы и повредил чужое авто

17 августа 2023, 07:20
Фото: 1MI
Мужчину отправили в психбольницу.

В Омске 62-летний мужчина убегал от воображаемых преследователей, получил травмы и повредил чужой автомобиль. Изначально о происшествии сообщили в паблике «Инцидент Омск» ВКонтакте.

«Ночью с 11 на 12 августа недалеко от бульвара Победы раненый человек залез на крышу припаркованного автомобиля, бил по ней, и выкрикивал нецензурные слова с криками о помощи. Когда он спустился, он рассказал что некие граждане нерусской национальности пытались убить его, стреляли из машины и ударили ножом в ногу и область паха», — говорится в сообщении.

Сегодня, 17 августа, в полиции рассказали, что за мужчиной никто не гнался, а травмы он получил самостоятельно, когда перелезал через забор. У него диагностировали ушибы головы, резаные раны голени и в области паха.

Владелец автомобиля Ford Focus, на который залез мужчина, написал заявлении в полицию о повреждении машины.

Мужчине оказали необходимую помощь и поместили в специализированное медучреждение.

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#Евгений Игишев#Полиция#Психбольница#Ранение#Происшествия#Омск#Омская область
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