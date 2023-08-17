Одного иностранца ждет депортация. На омской стройке нашли 11 нелегалов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Полицейские в Омске проверили стройку на улице Волгоградской, сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе ведомства. На объекте трудятся 270 иностранцев, но у 11 из них не нашли разрешительных документов.
На десятерых нелегалов составили протоколы за незаконную трудовую деятельность. Одному из жителей ближнего зарубежья предстоит отправиться домой. Кировский районный суд вынес постановлении о принудительном выдворении нелегала из страны.
В настоящее время в отношении работодателя проводится проверка.