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Одного иностранца ждет депортация. На омской стройке нашли 11 нелегалов

17 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
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В Омске на стройке обнаружили 11 нелегальных работников из ближнего зарубежья

В отношении работодателя проводится проверка.

Полицейские в Омске проверили стройку на улице Волгоградской, сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе ведомства. На объекте трудятся 270 иностранцев, но у 11 из них не нашли разрешительных документов.

На десятерых нелегалов составили протоколы за незаконную трудовую деятельность. Одному из жителей ближнего зарубежья предстоит отправиться домой. Кировский районный суд вынес постановлении о принудительном выдворении нелегала из страны.

В настоящее время в отношении работодателя проводится проверка.

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