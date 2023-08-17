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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

иллюстрация

Генменеджер омского «Авангарда» сообщил об усилении команды перед сезоном КХЛ

17 августа 2023, 13:46
Фото: Город55
иллюстрация
Задача команде на предстоящий сезон пока не обозначена.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов поделился тем, что клуб собирается усиливать команду перед сезоном КХЛ. Он рассказал, что в данное время «ястребы» в режиме ожидания.

«При идеальном раскладе хотим закрыть позиции крайнего форварда, центрфорварда и защитника. Может, не прямо к 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определенные мысли. Но как, что и когда реализуется, сказать тяжело», — сообщил он в разговоре с «Чемпионатом».

Задача команде на сезон будет озвучена позднее на заседании совета директоров «Авангарда».

«Думаю, что команда с таким бюджетом, с такой ареной, с такими болельщиками не может ставить задачу просто выйти в плей-офф или что-то подобное», — заявил генменеджер.

Напомним, что первой игрой «Авангарда» в предстоящем сезоне станет встреча с новосибирскими хоккеистами команды «Сибирь». Игру организуют в Омске на «G-Drive — Арене». Домашний матч проведут в субботу, 2 сентября.

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#Алина Ясинская#Авангард#Антон Курьянов#Хоккей#Спорт#Новости#Омск
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