Генменеджер омского «Авангарда» сообщил об усилении команды перед сезоном КХЛ

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов поделился тем, что клуб собирается усиливать команду перед сезоном КХЛ. Он рассказал, что в данное время «ястребы» в режиме ожидания.
«При идеальном раскладе хотим закрыть позиции крайнего форварда, центрфорварда и защитника. Может, не прямо к 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определенные мысли. Но как, что и когда реализуется, сказать тяжело», — сообщил он в разговоре с «Чемпионатом».
Задача команде на сезон будет озвучена позднее на заседании совета директоров «Авангарда».
«Думаю, что команда с таким бюджетом, с такой ареной, с такими болельщиками не может ставить задачу просто выйти в плей-офф или что-то подобное», — заявил генменеджер.
Напомним, что первой игрой «Авангарда» в предстоящем сезоне станет встреча с новосибирскими хоккеистами команды «Сибирь». Игру организуют в Омске на «G-Drive — Арене». Домашний матч проведут в субботу, 2 сентября.