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Спунер и Мартынов вновь стали одноклубниками

Нападающий омского «Авангарда» Мартынов оценил приход Райана Спунера в команду

17 августа 2023, 06:46
Фото: Город55
Спунер и Мартынов вновь стали одноклубниками

Нападающий омского «Авангарда» Мартынов высказался об игре Райана Спунера

Ранее оба хоккеиста также были одноклубниками и играли за минское «Динамо».

Новичок омского «Авангарда» белорусский нападающий Игорь Мартынов оценил подписание канадского форварда Райана Спунера, который пришел на замену Корбэну Найту.

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«Спунер — игрок высокого уровня. Его катание, его скорость — это надо видеть. Он с головой, хорошо владеет клюшкой, шайбой, видит поляну и грамотно распасовывает. Он крутой игрок, который и подсказать что-то может. „Авангард“ он точно усилит и добавит скорости», — заявил Мартынов.

В прошлом сезоне и Мартынов и Спунер играли в одном клубе — минском «Динамо».

Напомним, контракт со Спунером заключен на один год. Он был в оперативном порядке подписан после того, как стало окончательно известно, что Найт расстался с «Авангардом» в одностороннем порядке.

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Полное интервью с Игорем Мартыновым можно прочитать ниже по ссылке.

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