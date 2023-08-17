Нападающий омского «Авангарда» Мартынов оценил приход Райана Спунера в команду

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:46
Новичок омского «Авангарда» белорусский нападающий Игорь Мартынов оценил подписание канадского форварда Райана Спунера, который пришел на замену Корбэну Найту.
«Спунер — игрок высокого уровня. Его катание, его скорость — это надо видеть. Он с головой, хорошо владеет клюшкой, шайбой, видит поляну и грамотно распасовывает. Он крутой игрок, который и подсказать что-то может. „Авангард“ он точно усилит и добавит скорости», — заявил Мартынов.
В прошлом сезоне и Мартынов и Спунер играли в одном клубе — минском «Динамо».
Напомним, контракт со Спунером заключен на один год. Он был в оперативном порядке подписан после того, как стало окончательно известно, что Найт расстался с «Авангардом» в одностороннем порядке.
Полное интервью с Игорем Мартыновым можно прочитать ниже по ссылке.