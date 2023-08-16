Омские чиновники смогут получать иностранные награды только с разрешения губернатора

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 15 августа подписал указ, регламентирующий порядок принятия чиновниками наград иностранных государств и международных организаций.
Теперь необходимо будет подать ходатайство о разрешении принять награду, либо написать уведомление об отказе от нее.
В документе отмечается, что порядок не будет распространяться на спортивные и научные награды.
Ранее Город55 сообщал, что омские чиновники, находящиеся в отпуске или командировке, теперь будут сообщать о фактах коррупции напрямую губернатору. Нововведение коснется госслужащих, которые назначаются главой региона.