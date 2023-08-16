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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

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Омские чиновники смогут получать иностранные награды только с разрешения губернатора

16 августа 2023, 11:50
Фото: 1MI
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Исключения составляют научные и спортивные знаки отличия.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 15 августа подписал указ, регламентирующий порядок принятия чиновниками наград иностранных государств и международных организаций.

Теперь необходимо будет подать ходатайство о разрешении принять награду, либо написать уведомление об отказе от нее.

В документе отмечается, что порядок не будет распространяться на спортивные и научные награды.

Ранее Город55 сообщал, что омские чиновники, находящиеся в отпуске или командировке, теперь будут сообщать о фактах коррупции напрямую губернатору. Нововведение коснется госслужащих, которые назначаются главой региона.

Омские чиновники будут сообщать губернатору о попытке дать им взятку в отпуске
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#Евгений Игишев#Омск#Чиновник#Госслужба#Госслужащие#Награда#Общество#Омская область
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