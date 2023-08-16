Омские чиновники будут сообщать губернатору о попытке дать им взятку в отпуске

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Государственные служащие из Омской области, находящиеся в отпуске или командировке, теперь будут докладывать о фактах коррупции главе региона. Указ накануне, 15 августа, подписал врио губернатора Виталий Хоценко.
Уведомления необходимо будет направить в течение дня, следующего за днем прибытия к месту службу, говорится в документе.
Отметим, что нововведение коснется чиновников, которых назначает непосредственно губернатор.