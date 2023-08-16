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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

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Омские чиновники будут сообщать губернатору о попытке дать им взятку в отпуске

16 августа 2023, 11:32
Фото: Midjourney
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Нововведение коснется чиновников, которых назначает непосредственно глава области.

Государственные служащие из Омской области, находящиеся в отпуске или командировке, теперь будут докладывать о фактах коррупции главе региона. Указ накануне, 15 августа, подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

Уведомления необходимо будет направить в течение дня, следующего за днем прибытия к месту службу, говорится в документе.

Отметим, что нововведение коснется чиновников, которых назначает непосредственно губернатор.

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#Евгений Игишев#Взятка#Коррупция#Виталий Хоценко#Указ#Чиновник#Омск#Омская область
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