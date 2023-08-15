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Глава СК России проверит информацию о нарушении прав сироты из Омской области

15 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI
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Проверка жалобы о нарушении жилищных прав поставлена на контроль ведомством.

В одной из соцсетей появилась информация о сироте из Омской области, который не может получить положенную по закону квартиру от государства. Молодому человеку отказывают в предоставлении недвижимости или денежного сертификата из-за того, что ему еще не исполнилось 23 года.

Сирота с женой и ребенком вынужден жить в сельской местности, так как денег на аренду, а тем более покупку, квартиры в городе у молодой семьи нет, сообщают в информационном центре СК России.

Делом занялся председатель следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области Сергею Владимировичу Марковиченко провести проверку и представить доклад о ее результатах.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#СК России#Ск рф#Следственный комитет#Следствие#Сирота#Нарушения
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