Глава СК России проверит информацию о нарушении прав сироты из Омской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В одной из соцсетей появилась информация о сироте из Омской области, который не может получить положенную по закону квартиру от государства. Молодому человеку отказывают в предоставлении недвижимости или денежного сертификата из-за того, что ему еще не исполнилось 23 года.
Сирота с женой и ребенком вынужден жить в сельской местности, так как денег на аренду, а тем более покупку, квартиры в городе у молодой семьи нет, сообщают в информационном центре СК России.
Делом занялся председатель следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области Сергею Владимировичу Марковиченко провести проверку и представить доклад о ее результатах.