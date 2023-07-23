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Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска

23 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI
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Девушке не предоставляют положенное по закону жилье.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело. Причиной послужило обращение сироты о необеспечении положенным жильем.

В прошлом году по иску омички в силу вступило судебное решение о предоставлении законных квадратных метров ей как сироте. Однако этого до сих пор не произошло. Девушка обратился в информационный центр СК РФ.

Бастрыкин дал указание лично руководителю местного следкома Олегу Винникову. Помимо возбуждения уголовного дела, омским специалистам нужно будет представить доклад о предварительных и окончательных итогах расследования. Исполнение поручения держат на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#Уголовное дело#Следственный комитет#Жилье для детей сирот#Сироты#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Бастрыкин#Олег Винников
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