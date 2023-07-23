Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело. Причиной послужило обращение сироты о необеспечении положенным жильем.
В прошлом году по иску омички в силу вступило судебное решение о предоставлении законных квадратных метров ей как сироте. Однако этого до сих пор не произошло. Девушка обратился в информационный центр СК РФ.
Бастрыкин дал указание лично руководителю местного следкома Олегу Винникову. Помимо возбуждения уголовного дела, омским специалистам нужно будет представить доклад о предварительных и окончательных итогах расследования. Исполнение поручения держат на контроле в центральном аппарате ведомства.