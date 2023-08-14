Рашид Исмаилов заявил, что Виталий Хоценко «перезагрузил» экологический совет

Члены совета также обсудили вопрос рекультивации свалок. Сейчас в рамках национального проекта «Экология» в Омской области ведётся масштабная работа по уничтожению четырех из них. Так свалку в Центральном округе ликвидируют уже в этом году. Работы на остальных идет по графику и завершатся в 2024 году. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, превышает 8 млрд рублей.