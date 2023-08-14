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Рашид Исмаилов заявил, что Виталий Хоценко «перезагрузил» экологический совет

Рашид Исмаилов заявил, что Виталий Хоценко «перезагрузил» экологический совет

14 августа 2023, 15:47
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 14 августа, состоялось первое собрание обновленного Совета по вопросам экологии.

Возглавил его руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В обновленный состав также вошли Максим Корольков, отвечающий за федеральный проект «Чистый воздух», Рауль Мишеев, возглавляющий проектный офис проекта «Чистая страна», директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Даниил Путятин и другие эксперты в области экологии и защиты окружающей среды.

На собрании врио губернатора сообщил, что в Омской области работа по улучшению экологической обстановки ведётся по нескольким направлениям. Среди них: перевод жилых домов с печного отопления на газовое, обновление общественного транспорта, рекультивация свалок. Все это делается в рамках проектов «Чистый воздух», «Чистая страна» и «Экология».

«Экологические вопросы всегда были для Омской области насущными. Тут можно понять людей — в регионе большое количество промышленных предприятий, свалки, копившиеся десятки лет. Все это не могло не беспокоить омичей. Но ситуация меняется и сегодня мы уже видим результат. Предприятия продолжают экологическую модернизацию производства. На частные дома приходится 15% выбросов в городе. Эту проблему решаем с помощью проекта, в рамках которого людям предоставляются субсидии на перевод домовладений на газ», — рассказал Виталий Хоценко.

Руководитель регионального Министерства природных ресурсов и экологии Илья Лобов рассказал о строительстве трех новых центров для переработки ТКО мощностью более 800 тысяч тонн. В Таврическом и Тарском районах уже заключены соглашения на строительство комплексов для этих целей.

Члены совета также обсудили вопрос рекультивации свалок. Сейчас в рамках национального проекта «Экология» в Омской области ведётся масштабная работа по уничтожению четырех из них. Так свалку в Центральном округе ликвидируют уже в этом году. Работы на остальных идет по графику и завершатся в 2024 году. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, превышает 8 млрд рублей.

«На ликвидацию городских свалок регион получил беспрецедентные средства. Это самая большая сумма в стране. Мы полностью рекультивируем свалку в Центральном округе и сделаем из нее хороший объект — с велодорожками, сосновым бором. Остальные три свалки рекультивируем в следующем году. Это ещё минус 14 тонн выбросов в атмосферу», — подчеркнул глава региона.

Итоги заседания подвел Рашид Исмаилов. Он подчеркнул, что обновление экологического совета предоставило больше возможностей и полномочий для работы.

«Сегодня мы сверились по нацпроекту „Экология“ и зафиксировали статус трех федеральных проектов, в которых у нас есть успехи. Это и „Чистый воздух“, и „Чистая страна“, и реформа чистоты (ликвидация свалок). Нам есть чем гордиться, мы достигли успехов по ликвидации объектов накопленного вреда. Свалки, которые десятилетиями отравляли город, ликвидируются», — заключил руководитель Российского экологического общества.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Экология55#Экология#Экологический совет#Врио губернатора Омской области#Врио губернатора#Общественный совет
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