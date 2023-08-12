Омичи вместе с игроками «Авангарда» и Виталием Хоценко навели порядок у берега Иртыша

Виталий Хоценко заметил, что территория, на которой сегодня проходил субботник была немного запущена, но ее удалось привести в порядок общими усилиями. Врио губернатора пришел на сегодняшний субботник вместе с семьей. Сын Виталия Хоценко сказал, что убирать территорию ему нравится больше, чем ходить в детский сад.