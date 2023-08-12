Омичи вместе с игроками «Авангарда» и Виталием Хоценко навели порядок у берега Иртыша

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Сегодня, 12 августа, в День физкультурника в Омске прошел субботник. Омичи вместе с хоккеистами «Авангарда» и временно исполняющим обязанности губернатора Виталием Хоценко привели в порядок берег Иртыша возле G-Drive Арены.
Субботник прошел при поддержке проекта «Чистая страна». Он продолжает всероссийскую экологическую акцию «Особенности национальной уборки».
«Предлагаю сегодня всем нам прибраться. Потому что только вместе можно сделать наш город и нашу область чище. Так что, хорошо потрудимся, поработаем, а вечером еще и хорошо отдохнем, будет большой концерт, вечерние мероприятия, „Шторм Fest“» — выступил перед участниками субботника Виталий Хоценко.
В уборке территории приняли участие игроки хоккейного клуба «Авангард». Омичей поприветствовал капитан команды Дамир Шарипзянов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в регионе продолжится традиция проведения субботников.
«В апреле и мае мы очень активно убирались вместе с командой правительства. Омская область активно участвует в субботниках. Практически каждую неделю больше ста тысяч людей выходили и убирались. Это очень хорошо. Только все вместе мы сделаем окружающее пространство чище», — рассказал врио главы региона.
Виталий Хоценко заметил, что территория, на которой сегодня проходил субботник была немного запущена, но ее удалось привести в порядок общими усилиями. Врио губернатора пришел на сегодняшний субботник вместе с семьей. Сын Виталия Хоценко сказал, что убирать территорию ему нравится больше, чем ходить в детский сад.
Акция нацелена на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроект «Экология», инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.