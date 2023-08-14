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Updated Сегодня, 05:38

иллюстрация

Наперекосяк. Омские перевозчики допускали грубые нарушения при перевозке пассажиров

14 августа 2023, 05:35
Фото: Город55
иллюстрация

Омские перевозчики допускали грубые нарушения при перевозке пассажиров

В дело вмешалась прокуратура.

Омская прокуратура провела проверку того, как в городе работает общественный транспорт. Рейды организовали во всех административных округах. Выяснилось, что на нескольких маршрутах перевозчики и администрация допускали ряд нарушений.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, омских пассажиров по маршрутам № 346, 410, 307, 386 и 470 перевозили не по расписанию движения. Также на линии выходило недостаточное количество автобусов. С 1 июля 2023 года в городе изменили схемы движения общественного транспорта, однако, как выяснили в прокуратуре, не на всех остановках к этому дню были поставлены павильоны ожидания для пассажиров.

Прокуроры в связи с этим внесли представления представителям городской администрации и перевозчикам. Пока что проблема не решена, ответственные стороны еще рассматривает представленные ведомством документы.

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#Новости#Транспорт#Город#Прокуратура Омской области#Представление#Омск#Общественный транспорт#Маршрутки#Алина Ясинская
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