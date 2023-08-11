В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились в министерство культуры Омской области с информацией о том, что из исторического здания Кадетского корпуса могли пропасть чугунные лестницы.
Как сообщили Городу55 в региональном УМВД, полицейские запустили проверку. Вообще же, чугунные лестницы находятся под охраной, как и все историческое здание по улице Ленина. Город55 запросил комментарий у омского минкультуры, но на момент публикации оперативно получить ответ не удалось.
Ранее в Омске неизвестные срезали болгаркой кованные перила у бывшего здания музея «Искусство Омска». Воры забрались на территорию памятника архитектуры по улице Куйбышева.