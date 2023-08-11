В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы

Как сообщили Городу55 в региональном УМВД, полицейские запустили проверку. Вообще же, чугунные лестницы находятся под охраной, как и все историческое здание по улице Ленина. Город55 запросил комментарий у омского минкультуры, но на момент публикации оперативно получить ответ не удалось.