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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы

В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы

11 августа 2023, 09:42
Фото: Город55
К делу уже подключились правоохранительные органы.

Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились в министерство культуры Омской области с информацией о том, что из исторического здания Кадетского корпуса могли пропасть чугунные лестницы.

Как сообщили Городу55 в региональном УМВД, полицейские запустили проверку. Вообще же, чугунные лестницы находятся под охраной, как и все историческое здание по улице Ленина. Город55 запросил комментарий у омского минкультуры, но на момент публикации оперативно получить ответ не удалось.

Ранее в Омске неизвестные срезали болгаркой кованные перила у бывшего здания музея «Искусство Омска». Воры забрались на территорию памятника архитектуры по улице Куйбышева.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Город#Кража#УМВД Омской области#ВООПИК#Памятник#Кадетский корпус#Лестница
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