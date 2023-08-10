Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым

Общество с ограниченной ответственностью «Домка» зарегистрировано в Омске и принадлежит известному местному бизнесмену Святославу Капустину. Его основная специализация — «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». Судя по итогам последнего финансового года, бизнес «не взлетел»: «Домка» понесла убытки в 37 млн рублей. По-видимому, теперь руководство фирмы решило попробовать новые направления.