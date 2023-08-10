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иллюстрация

Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым

10 августа 2023, 05:00
Фото: Город55
иллюстрация
ООО «Домка» специализируется на доставке продуктов на дом.

На улицах Омска в последние дни появились новые торговые автоматы с логотипом «Инмарко», принадлежащие компании «Домка». Они продают разные виды мороженого — все по 130 рублей.

Фото: Город55

Общество с ограниченной ответственностью «Домка» зарегистрировано в Омске и принадлежит известному местному бизнесмену Святославу Капустину. Его основная специализация — «Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». Судя по итогам последнего финансового года, бизнес «не взлетел»: «Домка» понесла убытки в 37 млн рублей. По-видимому, теперь руководство фирмы решило попробовать новые направления.

Отметим, что Капустину принадлежит около 20 фирм с разнообразной специализацией, и этот спектр регулярно расширяется. Например, в начале лета бизнесмен купил компанию «Дарина», известного производителя пельменей.

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#Николай Эйхвальд#Торговые автоматы#Домка#Бизнес#Новости#Святослав Капустин
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