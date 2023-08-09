Задом к дороге. В Чкаловском поселке Омска неправильно смонтировали остановку

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В паблике «Омск Live» появился пост, иллюстрирующий то, как происходит благоустройство города. На окраине областного центра в Чкаловском поселке поставили новую остановку общественного транспорта, однако выглядит она достаточно странно.
Павильон с крышей разместили на остановке «Поликлиника». Правда, поставили его задом наперед. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях. Местные жители при этом даже не заходят на этот участок, а предпочитают ожидать транспорт рядом.
В пресс-службе администрации Омска заявили, что каркас временно поставлен таким образом. По словам работников мэрии, конструкцию установили задом наперед из-за того, что у подрядчика сломался кран.
«На днях павильон будет установлен должным образом на посадочную площадку, расположенную через дорогу», — добавлено в комментариях к посту вчера вечером, 9 августа.
Сегодня днем, 10 августа, от администрации появился новый ответ с фотоотчетом о том, что рабочие поставили павильон на правильное место. Скоро подрядчик смонтирует конструкцию, закрепит ее и остеклит.
Ранее Город55 писал о том, что в деревнях Крутинского района Омской области появились остановки общественного транспорта. Правда, местный муниципалитет оборудовал их после вмешательства прокуратуры.