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Задом к дороге. В Чкаловском поселке Омска неправильно смонтировали остановку

9 августа 2023, 07:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Чкаловском поселке Омска поставили задом наперед остановочный павильон

Подобный казус объяснили тем, что у подрядчика сломался кран при установке.

В паблике «Омск Live» появился пост, иллюстрирующий то, как происходит благоустройство города. На окраине областного центра в Чкаловском поселке поставили новую остановку общественного транспорта, однако выглядит она достаточно странно.

Павильон с крышей разместили на остановке «Поликлиника». Правда, поставили его задом наперед. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях. Местные жители при этом даже не заходят на этот участок, а предпочитают ожидать транспорт рядом.

В пресс-службе администрации Омска заявили, что каркас временно поставлен таким образом. По словам работников мэрии, конструкцию установили задом наперед из-за того, что у подрядчика сломался кран.

Фото: «Омск Live»
«На днях павильон будет установлен должным образом на посадочную площадку, расположенную через дорогу», — добавлено в комментариях к посту вчера вечером, 9 августа.

Сегодня днем, 10 августа, от администрации появился новый ответ с фотоотчетом о том, что рабочие поставили павильон на правильное место. Скоро подрядчик смонтирует конструкцию, закрепит ее и остеклит.

Ранее Город55 писал о том, что в деревнях Крутинского района Омской области появились остановки общественного транспорта. Правда, местный муниципалитет оборудовал их после вмешательства прокуратуры.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Жалобы#Остановка#Общественный транспорт#Транспорт
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