Не по закону. В Омской области обновили остановки у сел и деревень

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В ходе проверки выяснилось, что остановки общественного транспорта в населенных пунктах Толоконцево, Китерьма, Зимино, Пушкино, Камчатка, Горькое и Колодцы не приспособлены под ожидание транспорта в плохую погоду, а еще в 14 поселениях района остановочные павильоны не соответствовали требованиям закона.
Для устранения нарушений прокуратура внесла в органы местного самоуправления 10 представлений, а также направила в суд 6 исков.
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщает, что после этого 14 остановок приведены в порядок. Остановочные пункты также оборудованы в селах Толоконцево и Зимино, и деревнях Пушкино, Камчатка и Горькое.
Органы местного самоуправления заключили договоры на постройку остановок общественного транспорта в селе Китерма и деревне Колодцы и пообещали, что продолжат следить за ситуацией.