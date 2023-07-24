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Не по закону. В Омской области обновили остановки у сел и деревень

24 июля 2023, 10:40
Фото: Прокуратура Омской области

В деревнях и селах Омской области появились новые остановки общественного транспорта

В Крутинском районе Омской области после проверки прокуратуры оборудованы остановки общественного транспорта.

В ходе проверки выяснилось, что остановки общественного транспорта в населенных пунктах Толоконцево, Китерьма, Зимино, Пушкино, Камчатка, Горькое и Колодцы не приспособлены под ожидание транспорта в плохую погоду, а еще в 14 поселениях района остановочные павильоны не соответствовали требованиям закона.

Для устранения нарушений прокуратура внесла в органы местного самоуправления 10 представлений, а также направила в суд 6 исков.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщает, что после этого 14 остановок приведены в порядок. Остановочные пункты также оборудованы в селах Толоконцево и Зимино, и деревнях Пушкино, Камчатка и Горькое.

Органы местного самоуправления заключили договоры на постройку остановок общественного транспорта в селе Китерма и деревне Колодцы и пообещали, что продолжат следить за ситуацией.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Остановка
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