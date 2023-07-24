Не по закону. В Омской области обновили остановки у сел и деревень

В ходе проверки выяснилось, что остановки общественного транспорта в населенных пунктах Толоконцево, Китерьма, Зимино, Пушкино, Камчатка, Горькое и Колодцы не приспособлены под ожидание транспорта в плохую погоду, а еще в 14 поселениях района остановочные павильоны не соответствовали требованиям закона.