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Мошенничество под видом госуслуг. Омич перевел аферистам 850 тысяч рублей

9 августа 2023, 06:58
Фото: Midjourney
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Омич поверил псевдосотрудникам сайта госуслуг и лишился 850 тысяч

Мужчина понял, что его обманули только спустя месяц.

К омским полицейским с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний житель Центрального округа. Мужчина перевел аферистам 850 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником сайта государственных услуг. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к личным данным омича. Собеседник запросил коды, которые пришли потерпевшему по СМС. Следом поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка. Аферисты сказали мужчине, что от его имени неизвестные оформляют два кредита. Эти деньги необходимо снять и перевести на «безопасный» счет, что потерпевший и сделал.

Омич понял, что попался на уловки аферистов только спустя месяц, когда ему пришли уведомления о необходимости внести платеж о кредитам. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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