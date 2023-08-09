Мошенничество под видом госуслуг. Омич перевел аферистам 850 тысяч рублей

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником сайта государственных услуг. Мошенник сообщил, что кто-то пытается получить доступ к личным данным омича. Собеседник запросил коды, которые пришли потерпевшему по СМС. Следом поступил звонок якобы от сотрудника Центробанка. Аферисты сказали мужчине, что от его имени неизвестные оформляют два кредита. Эти деньги необходимо снять и перевести на «безопасный» счет, что потерпевший и сделал.