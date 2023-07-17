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Жительница Омской области искала работу, а потеряла 440 тысяч рублей

17 июля 2023, 09:17
Фото: 1MI
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Женщина перевела деньги мошенникам.

В Большереченском районе в полицию обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила о хищении 440 тысяч рублей. Выяснилось, что потерпевшая искала работу и откликнулась на одну из вакансий менеджера. Ей ответили, что место уже занято, и предложили несложный способ заработка.

Омичке предложили заработать на сделках с валютой. Женщина получила подробную инструкцию и ссылку на приложение известного банка. От нее требовалось вносить собственные деньги, покупать иностранную валюту и смотреть как растет ее «доход». Когда он составил 9 тысяч долларов, она захотела вывести 7 тысяч, о чем сообщила курирующему ее «работнику компании». Аферист запросил у потерпевшей несколько справок, а потом перестал выходить на связь.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожий случай произошел и в Омске. Омич хотел заработать на инвестициях, но попался на уловки мошенников и перевел им 7 млн рублей.

Инвестировал в «ценные бумаги». Омич перевел телефонным мошенникам 7 млн рублей
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество#Мошенники#Телефонные мошенники#Происшествия#Омск#Омская область
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