Жительница Омской области искала работу, а потеряла 440 тысяч рублей

Омичке предложили заработать на сделках с валютой. Женщина получила подробную инструкцию и ссылку на приложение известного банка. От нее требовалось вносить собственные деньги, покупать иностранную валюту и смотреть как растет ее «доход». Когда он составил 9 тысяч долларов, она захотела вывести 7 тысяч, о чем сообщила курирующему ее «работнику компании». Аферист запросил у потерпевшей несколько справок, а потом перестал выходить на связь.