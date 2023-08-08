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Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет

8 августа 2023, 07:33
Фото: 1MI
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«Росводоканал» предупредил омичей о массовых отключениях холодной воды

На участках пройдут ремонтные работы.

Омичей предупредили об отключениях холодной воды. «Росводоканал» проведет на участках ремонтные работы. Как сообщается на сайте ведомства, ближайшего отключения стоит ждать уже ночью.

9 августа с 00:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:

Ул. Омская, 149;
Ул. Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91 а/2, 91 а/3, 93;
Ул. Б.Хмельницкого, 38/2;
Ул. Звездова, 129;
Частный сектор по ул. Нейбута от 17 Линии до Б.Хмельницкого;
Водоразборные колонки по ул. 13 Линия — Нейбута.

Для местных жителей установят машину с питьевой водой по адресу улица Омская, 149

В четверг, 10 августа, с 10:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:

Ул. Старозагородная роща, 8/1, 10/3, 10, 10/4.

В следующий вторник, 15 августа, водоснабжение с 10:00 до 24:00 часов отключат по адресам:

Ул. Рельсовая, 7;
Ул. 18 Военный городок, 161,165, 166, 171, 172, 175, 176, 187, 226;
Ул. 3-я Молодёжная 2б к 5;
Ул. 3-я Железнодорожная, 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12, 12а, 14, 15, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 28;
Ул. 4-я Железнодорожная, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
Ул. 17-я Рабочая, 99;
Ул. 15-я Рабочая, 101, 101 б, 102, 102 а;
Ул. 20-я Рабочая, 73, 75;
Ул. 19-я Рабочая, 84а, 84, 86, 88, 90, 90 а, 125;
Ул. 25-я Рабочая, 125;
Ул. 6-я Шинная, 91;
Ул. Дементьева, 22;
Поселок Чкалова, 3, 10.

Для местных жителей установят машины с питьевой водой по адресам: ул. 18 Военный городок, 171 и ул. 3 Железнодорожная, 7.

Ждать осталось недолго. В Омске пройдет последнее отключение горячей воды этим летом
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#Евгений Игишев#Водоканал#Росводоканал#Отключение воды#Ремонт водопровода#Общество#Город#ЖКХ#Омск#Омская область
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