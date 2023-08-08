Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Омичей предупредили об отключениях холодной воды. «Росводоканал» проведет на участках ремонтные работы. Как сообщается на сайте ведомства, ближайшего отключения стоит ждать уже ночью.
9 августа с 00:00 до 23:00 воды не будет по следующим адресам:
Ул. Омская, 149;
Ул. Нейбута, 64, 66, 91, 91а, 91 а/2, 91 а/3, 93;
Ул. Б.Хмельницкого, 38/2;
Ул. Звездова, 129;
Частный сектор по ул. Нейбута от 17 Линии до Б.Хмельницкого;
Водоразборные колонки по ул. 13 Линия — Нейбута.
Для местных жителей установят машину с питьевой водой по адресу улица Омская, 149
В четверг, 10 августа, с 10:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:
Ул. Старозагородная роща, 8/1, 10/3, 10, 10/4.
В следующий вторник, 15 августа, водоснабжение с 10:00 до 24:00 часов отключат по адресам:
Ул. Рельсовая, 7;
Ул. 18 Военный городок, 161,165, 166, 171, 172, 175, 176, 187, 226;
Ул. 3-я Молодёжная 2б к 5;
Ул. 3-я Железнодорожная, 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12, 12а, 14, 15, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 28;
Ул. 4-я Железнодорожная, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
Ул. 17-я Рабочая, 99;
Ул. 15-я Рабочая, 101, 101 б, 102, 102 а;
Ул. 20-я Рабочая, 73, 75;
Ул. 19-я Рабочая, 84а, 84, 86, 88, 90, 90 а, 125;
Ул. 25-я Рабочая, 125;
Ул. 6-я Шинная, 91;
Ул. Дементьева, 22;
Поселок Чкалова, 3, 10.
Для местных жителей установят машины с питьевой водой по адресам: ул. 18 Военный городок, 171 и ул. 3 Железнодорожная, 7.