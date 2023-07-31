Ждать осталось недолго. В Омске пройдет последнее отключение горячей воды этим летом

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Жителям областного центра нужно готовиться к последнему в этом сезоне плановому отключению горячей воды. В августе без удобств на время останутся жители Октябрьского округа. Отключение запланировано на среду, 2 числа.
Горячее водоснабжение отключат в зданиях по улицам Чередовая, Рабочие, 16-й Военный городок, в домах на переулке Камерный, Космическом проспекте, 75 гвардейской бригады, на улицах Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, поселка Чкалова и других. По плану «Омск РТС» горячую воду включат вновь после 15 августа.
Далее коммунальные службы города будут готовиться к осенне-зимнему периоду. По предварительным данным, отопительный сезон в этом году стартует 25 сентября.
Ранее Город55 публиковал график отключения горячего водоснабжения летом 2023 года.