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Published Сегодня, 06:16

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Ждать осталось недолго. В Омске пройдет последнее отключение горячей воды этим летом

31 июля 2023, 06:16
Фото: Город55
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В домах Октябрьского округа Омска на две недели отключат горячую воду

К середине августа водоснабжение будет восстановлено.

Жителям областного центра нужно готовиться к последнему в этом сезоне плановому отключению горячей воды. В августе без удобств на время останутся жители Октябрьского округа. Отключение запланировано на среду, 2 числа.

Горячее водоснабжение отключат в зданиях по улицам Чередовая, Рабочие, 16-й Военный городок, в домах на переулке Камерный, Космическом проспекте, 75 гвардейской бригады, на улицах Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, поселка Чкалова и других. По плану «Омск РТС» горячую воду включат вновь после 15 августа.

Далее коммунальные службы города будут готовиться к осенне-зимнему периоду. По предварительным данным, отопительный сезон в этом году стартует 25 сентября.

Ранее Город55 публиковал график отключения горячего водоснабжения летом 2023 года.

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск
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