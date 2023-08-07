Сдал золото в ломбард, а машину переписал на себя. Омича осудили за обман супруги

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Октябрьском суде Омска вынесли приговор 49-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в кражах и мошенничестве.
Омич в интернете познакомился с женщиной, у пары завязались тесные взаимоотношения и они стали жить вместе. Фигурант в течение полутора месяцев втайне от своей возлюбленной сдавал в ломбард ее золотые украшения, на что и жил все это время.
Позже мужчина убедил сожительницу купить автомобиль, а потом, заверив, что машина находится на штрафной стоянке, попросил переписать на себя договор купли-продажи. Транспортное средство в дальнейшем фигурант оформил на себя.
Когда потерпевшая обнаружила пропажу украшений — пошла в полицию. В правоохранительных органах женщина и узнала, что автомобиль ей также больше не принадлежит.
Общая сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей. Злоумышленник свою вину не признал. На суде он заявил, что потерпевшая сама отдала ему украшения и попросила оформить автомобиль на себя. Мужчине присудили 3 года колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.