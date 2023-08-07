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Сдал золото в ломбард, а машину переписал на себя. Омича осудили за обман супруги

7 августа 2023, 05:59
Фото: 1MI
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Омич отправится в колонию за кражу золота и обман своей сожительницы

Сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей.

В Октябрьском суде Омска вынесли приговор 49-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в кражах и мошенничестве.

Омич в интернете познакомился с женщиной, у пары завязались тесные взаимоотношения и они стали жить вместе. Фигурант в течение полутора месяцев втайне от своей возлюбленной сдавал в ломбард ее золотые украшения, на что и жил все это время.

Позже мужчина убедил сожительницу купить автомобиль, а потом, заверив, что машина находится на штрафной стоянке, попросил переписать на себя договор купли-продажи. Транспортное средство в дальнейшем фигурант оформил на себя.

Когда потерпевшая обнаружила пропажу украшений — пошла в полицию. В правоохранительных органах женщина и узнала, что автомобиль ей также больше не принадлежит.

Общая сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей. Злоумышленник свою вину не признал. На суде он заявил, что потерпевшая сама отдала ему украшения и попросила оформить автомобиль на себя. Мужчине присудили 3 года колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Полиция#Уголовное дело#Суд#Кража#Кража денег#Мошенничество#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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