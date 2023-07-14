Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Изображение материала

Усы с бородой, татуировка и серьга. Полицейские ищут в Омске похитителя велосипедов

14 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI

Омские полицейские разыскивают мужчину, укравшего велосипед в Центральном округе

На вид подозреваемому от 25 до 30 лет.

Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Вчера, 13 июля, омич похитил двухколесный транспорт в Центральном округе.

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, худощавый, носит усы и бороду. На бедре татуировка с надписью «там», в ухе серьга в виде шипов. В момент совершения преступления был одет в черную кепку, бежевую футболку с черной надписью, черные шорты и кроссовки. Может передвигаться на угнанном велосипеде черного цвета.

Фото: УМВД России по Омской области

Всех, кто узнал мужчину, полицейские просят позвонить по телефонам: 79-32-02, 8-999-457-32-22 или 102.

Читайте также:
Два омича украли с витрины три упаковки сыра на 9 тысяч рублей и продали его таксистуВнимание, розыск! В Омске молодые люди украли телефон со стола в «Бургер Кинге»Омич украл из голубятни 40 птиц на 70 тысяч рублей и продал их другому заводчику
#Евгений Игишев#Велосипед#Омск#Кража#Вор#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Омская область
Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Вчера, 10:43
Аэропорт Омск-Федоровка перешел под управление компании из Москвы
Сегодня, 06:04
В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
Сегодня, 04:56
Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск
Сегодня, 05:20
Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики
Сегодня, 02:55
Спасайся, кто может! На Омскую область внезапно обрушится град с мощным ветром
Сегодня, 06:00