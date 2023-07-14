Усы с бородой, татуировка и серьга. Полицейские ищут в Омске похитителя велосипедов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Вчера, 13 июля, омич похитил двухколесный транспорт в Центральном округе.
Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, худощавый, носит усы и бороду. На бедре татуировка с надписью «там», в ухе серьга в виде шипов. В момент совершения преступления был одет в черную кепку, бежевую футболку с черной надписью, черные шорты и кроссовки. Может передвигаться на угнанном велосипеде черного цвета.
Всех, кто узнал мужчину, полицейские просят позвонить по телефонам: 79-32-02, 8-999-457-32-22 или 102.