Усы с бородой, татуировка и серьга. Полицейские ищут в Омске похитителя велосипедов

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, рост около 175 см, худощавый, носит усы и бороду. На бедре татуировка с надписью «там», в ухе серьга в виде шипов. В момент совершения преступления был одет в черную кепку, бежевую футболку с черной надписью, черные шорты и кроссовки. Может передвигаться на угнанном велосипеде черного цвета.