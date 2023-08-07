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В Омске управлением городской больницы № 7 занялась Анастасия Ахрамович

7 августа 2023, 03:35
Фото: Город55
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Ранее она была заместителем главного врача.

В Rusprofile.ru обновилась информация о руководстве БУЗОО «Городская больница № 7». Медучреждение находится ул. Лизы Чайкиной, 21. С 4 августа там появился исполняющего обязанности главного врача.

Известно, что на этот пост заступила Анастасия Ахрамович, которая ранее являлась заместителем главного врача. На сайте больницы именно так обозначается ее должность.

У Ахрамович есть специальность врача-гастроэнтеролога и степень кандидата наук. Она больше 15 лет работает в сфере здравоохранения. Ранее главврачом городской больницы №7 являлся Николай Спинов. Он работал на этом посту на протяжении 20 лет.

Напомним, что в структуре администрации Омска также возможны изменения. Директора городского деимущества Дмитрия Махиню прочат на должность мэра Томска.

Главу омского депимущества Махиню прочат на должность мэра Томска
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Медицина#Отставки и назначения#Больница#Главврач
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