В Омске управлением городской больницы № 7 занялась Анастасия Ахрамович

У Ахрамович есть специальность врача-гастроэнтеролога и степень кандидата наук. Она больше 15 лет работает в сфере здравоохранения. Ранее главврачом городской больницы №7 являлся Николай Спинов. Он работал на этом посту на протяжении 20 лет.