В Омске управлением городской больницы № 7 занялась Анастасия Ахрамович

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Rusprofile.ru обновилась информация о руководстве БУЗОО «Городская больница № 7». Медучреждение находится ул. Лизы Чайкиной, 21. С 4 августа там появился исполняющего обязанности главного врача.
Известно, что на этот пост заступила Анастасия Ахрамович, которая ранее являлась заместителем главного врача. На сайте больницы именно так обозначается ее должность.
У Ахрамович есть специальность врача-гастроэнтеролога и степень кандидата наук. Она больше 15 лет работает в сфере здравоохранения. Ранее главврачом городской больницы №7 являлся Николай Спинов. Он работал на этом посту на протяжении 20 лет.
Напомним, что в структуре администрации Омска также возможны изменения. Директора городского деимущества Дмитрия Махиню прочат на должность мэра Томска.