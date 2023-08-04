В Омской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла многодетная мать

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:42
В Исилькульском городском суде рассмотрели уголовное дело местного жителя, который ранее был судим за убийство. Его признали виновным в смерти женщины (п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
ДТП случилось в октябре прошлого года. Мужчина без водительских прав в состоянии опьянения сел за руль машины и поехал по дороге «Называевск-Исилькуль» — «Исилькуль-Полтавка». В какой-то момент он потерял контроль над машиной и съехал с кювет, авто перевернулось.
Правда, ехал он не один, а с 43-летней женщиной, которая сидела на пассажирском сидении. После аварии она попала в больницу, но спустя несколько дней скончалась, врачи боролись за ее жизнь. Известно, что она была матерью троих детей.
Водитель частично признал вину. Ему назначили шесть лет и два месяца заключения в исправительной колонии общего режима. Помимо этого ему запретили в течение трех лет садиться за руль. Детям, оставшимся без матери, виновный выплатит компенсацию причиненного морального вреда.