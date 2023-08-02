Смертельное ДТП с Toyota Land Cruiser устроил директор омской столовой-пивоварни

Напомним, все произошло около 17:30 в понедельник, 31 августа. По предварительной версии госавтоинспекторов, Машкин за рулем своего Land Cruiser вылетел на встречную полосу, где сначала столкнулся с автомобилем Nissan Murano, а затем лоб в лоб въехал в Toyota Corona Premio. Водитель последнего авто получил тяжелейшие травмы и скончался в скорой помощи. Два его пассажира — 39-летний мужчина и женщина — были госпитализированы в одну из городских больниц.