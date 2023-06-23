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В Омске одно из учреждений УФСИН переделают в исправительный центр

23 июня 2023, 11:54
Фото: 1MI
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Об этом сообщил зампред областного правительства Алексей Ромахин.

В Омске одно из учреждений УФСИН передадут под исправительный центр. Такое решение приняли сегодня, 23 июня, на совещании в министерстве юстиции РФ.

«В ходе совещания обсудили вопросы взаимодействия правительства Омской области и УФСИН МЮ РФ по Омской области, в части развития сети исправительных центров на территории Омской области в 2023 году. Приняли решение о ликвидации одного учреждения УФСИН и создании на его базе исправительного центра номер 2», сообщил зампред областного правительства Алексей Ромахин.

Ранее Город55 рассказывал, что в омском УФСИН произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности начальника ИК № 7 стал Зури Жорданович Гагнидзе.

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#Евгений Игишев#Колония#Исправительная колония#УФСИН#Общество#Алексей Ромахин#Омск#Омская область
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