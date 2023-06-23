В Омске одно из учреждений УФСИН переделают в исправительный центр

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:56
В Омске одно из учреждений УФСИН передадут под исправительный центр. Такое решение приняли сегодня, 23 июня, на совещании в министерстве юстиции РФ.
«В ходе совещания обсудили вопросы взаимодействия правительства Омской области и УФСИН МЮ РФ по Омской области, в части развития сети исправительных центров на территории Омской области в 2023 году. Приняли решение о ликвидации одного учреждения УФСИН и создании на его базе исправительного центра номер 2», сообщил зампред областного правительства Алексей Ромахин.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском УФСИН произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности начальника ИК № 7 стал Зури Жорданович Гагнидзе.