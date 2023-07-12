Уголовное дело возбуждено после кражи часов стоимостью миллион рублей в поезде

Пассажир поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Москву, обратился к транспортной полиции, заявив о пропаже наручных часов стоимостью миллион рублей. Он сообщил, что забыл их на столике в вагоне, и когда вернулся, часов уже не было, пишет 360.