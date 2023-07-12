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Уголовное дело возбуждено после кражи часов стоимостью миллион рублей в поезде

12 июля 2023, 15:50
В Москве возбуждено уголовное дело после кражи часов стоимостью миллион рублей из вагона поезда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Пассажир поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Москву, обратился к транспортной полиции, заявив о пропаже наручных часов стоимостью миллион рублей. Он сообщил, что забыл их на столике в вагоне, и когда вернулся, часов уже не было, пишет 360.

Полиции удалось быстро выявить подозреваемого в краже. Он был задержан на своем рабочем месте в московском депо. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина из ближнего зарубежья, который работал в компании, занимающейся уборкой поездов.

Мужчина признал свою вину и рассказал следствию, что нашел часы под столиком, когда убирал вагон. Украденные часы возвращены владельцу, а мигрант арестован.

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