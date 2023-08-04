Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

Поможет снизить пробки. В Омске начнут устанавливать умные светофоры

4 августа 2023, 10:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске со следующей недели начнут устанавливать систему умных светофоров

Из-за работ часть дорог будут перекрывать по ночам.

В Омске с 7 августа начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему. На ряде городских магистралей модернизируют светофоры. Нововведение должно помочь успокоить трафик и снизить пробки. Работы проведет компания «Ростелеком».

В региональном Минтрансе рассказали, что часть дорог в городе будут перекрывать с 22:00 до 06:00.

С 7 по 13 августа работы пройдут на участках дорог Троицкое — Чукреевка и ул. Дианова — ул. Лукашевича — ул. Ватутина.

С 14 по 20 августа подрядчик перейдет к работам на дорогах ул. Лукашевича — остановка «Ул. Лукашевича», ул. Лукашевича — остановка «Заречная» и ул. Лукашевича — остановка «Просп. Комарова».

С 21 по 27 августа — на дорогах ул. Лукашевича — просп. Комарова и ул. Лукашевича — ул. Степанца.

Умная транспортная система будет следить за длительностью зеленого сигнала. Ранее Город55 сообщал, что стоимость работ составит 185,096 млн рублей.

Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Светофор#Дороги#Транспорт#Пробки#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Сегодня, 09:04
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
Сегодня, 11:35
В Омске планируют создать спортивную школу имени Александра Пушницы
Сегодня, 09:37
Компания «Догма» подготовила проект своего первого многоэтажного дома в Омске
Сегодня, 09:55
Фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ, увеличат аванс из-за подорожания стройматериалов
Сегодня, 12:02
Стали известны подробности взятия в заложники медсестры в омской колонии
Сегодня, 07:08