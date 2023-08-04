Поможет снизить пробки. В Омске начнут устанавливать умные светофоры

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Омске с 7 августа начнут внедрять интеллектуальную транспортную систему. На ряде городских магистралей модернизируют светофоры. Нововведение должно помочь успокоить трафик и снизить пробки. Работы проведет компания «Ростелеком».
В региональном Минтрансе рассказали, что часть дорог в городе будут перекрывать с 22:00 до 06:00.
С 7 по 13 августа работы пройдут на участках дорог Троицкое — Чукреевка и ул. Дианова — ул. Лукашевича — ул. Ватутина.
С 14 по 20 августа подрядчик перейдет к работам на дорогах ул. Лукашевича — остановка «Ул. Лукашевича», ул. Лукашевича — остановка «Заречная» и ул. Лукашевича — остановка «Просп. Комарова».
С 21 по 27 августа — на дорогах ул. Лукашевича — просп. Комарова и ул. Лукашевича — ул. Степанца.
Умная транспортная система будет следить за длительностью зеленого сигнала. Ранее Город55 сообщал, что стоимость работ составит 185,096 млн рублей.