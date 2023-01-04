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Ремонт омского ТЮЗа завершился на 60%

Сегодня, 05:25
Фото: правительство Омской области
Ремонтные работы продолжаются даже во время новогодних праздников.

В Омске продолжается капитальный ремонт омского ТЮЗа стоимостью 576 млн рублей. Его должны завершить осенью 2023 года. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Работы идут полным ходом и во время новогодних праздников. Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на строительной площадке и оценил ход работ.

По словам главы региона, крышу привели в порядок еще до Нового года. Почти завершились работы по инженерным системам, вентиляции и теплу. Осталось решить вопросы с электричеством, водой и канализацией. В ближайшие месяцы начнутся отделочные работы.

Что касается внешних работ, то они почти завершились. На главном входе устанавливают новую фасадную плитку, также в здании сделали новые витражи. Планируют использовать револьверные автоматические двери.

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#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Театр#ТЮЗ
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