Ремонт омского ТЮЗа завершился на 60%

В Омске продолжается капитальный ремонт омского ТЮЗа стоимостью 576 млн рублей. Его должны завершить осенью 2023 года. Сейчас готовность объекта составляет 60%. Работы идут полным ходом и во время новогодних праздников. Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на строительной площадке и оценил ход работ.
По словам главы региона, крышу привели в порядок еще до Нового года. Почти завершились работы по инженерным системам, вентиляции и теплу. Осталось решить вопросы с электричеством, водой и канализацией. В ближайшие месяцы начнутся отделочные работы.
Что касается внешних работ, то они почти завершились. На главном входе устанавливают новую фасадную плитку, также в здании сделали новые витражи. Планируют использовать револьверные автоматические двери.