В Омской области на озере утонул 39-летний рыбак

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
Накануне вечером, 2 августа, в Омской области произошел несчастный случай на воде. В Большереченском районе утонул мужчина 1984 года рождения. По факту его смерти сотрудники полиции и представители СУ СК РФ по Омской области запустили проверку.
Трагедия случилась на озере Круглое примерно в 18 часов. На водоеме погиб житель села Шипицыно. По предварительной версии, мужчина рыбачил и в какой-то момент выпал из лодки.
Ранее Город55 писал о смерти 32-летнего омича, который купался в состоянии алкогольного опьянения вместе с другом на Иртыше. Вернуться на берег ему не удалось. В общей сложности за этот год в регионе утонуло больше 28 человек.