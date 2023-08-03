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В Омской области на озере утонул 39-летний рыбак

3 августа 2023, 04:15
Фото: Город55
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Есть версия, что он выпал из лодки.

Накануне вечером, 2 августа, в Омской области произошел несчастный случай на воде. В Большереченском районе утонул мужчина 1984 года рождения. По факту его смерти сотрудники полиции и представители СУ СК РФ по Омской области запустили проверку.

Трагедия случилась на озере Круглое примерно в 18 часов. На водоеме погиб житель села Шипицыно. По предварительной версии, мужчина рыбачил и в какой-то момент выпал из лодки.

Ранее Город55 писал о смерти 32-летнего омича, который купался в состоянии алкогольного опьянения вместе с другом на Иртыше. Вернуться на берег ему не удалось. В общей сложности за этот год в регионе утонуло больше 28 человек.

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#Алина Ясинская#Утонул человек#Происшествия#Новости#Омск#Смерть на водоемах#Водоем
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