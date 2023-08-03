В Омской области планируют создать сайт для медиков с единой базой вакансий

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Омской области планируют создать сайт с вакансиями для врачей и медицинских работников «Кадровый информационный портал „Здравоохранение Омской области“. На сайте государственных закупок сегодня, 3 августа, появился протокол определения подрядчика.
Начальная сумма контракта составляла 1 117 258 рублей. На аукцион было подано 4 заявки. В итоге подрядчик сделает сайт за 585 585 рублей.
В документации к проекту сказано, что сайт будет обеспечивать имиджевую и информационную функцию.
«Это эффективный инструмент, создающийся для привлечения максимального числа кандидатов на вакантные должности в систему здравоохранения Омской области и обеспечения эффективного взаимодействия между кадровыми службами и заинтересованными кандидатами», — говорится в документе.
На сайте, по задумке авторов, должны также разместиться информация о профессиональных конкурсах, сведения о медицинских организациях, виртуальный профориентационный кабинет, статьи, новости, медиаблок и прочая информация.
Подрядчик должен будет в течение 10 дней с момента заключения контракта разработать проект, далее не позднее 6 ноября предоставить тестовую версию сайта, и до 6 декабря разместить ресурс на хостинге.