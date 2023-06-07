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Топ высокооплачиваемых вакансий. В Омске ищут стоматолога и водителя нефтевоза

7 июня 2023, 02:37
Фото: Город55
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В Омске появились вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

Зарплаты варьируются от 800 до 120 тысяч рублей.

Исследователи Зарплаты.ру составили топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Омской области в июне.

На первом месте оказался врач-ортопед в федеральной сети стоматологических клиник — до 800 тысяч рублей. Сотрудника ищут с опытом работы и действующим сертификатом по специальности «хирургия».

Топ-2 — водитель нефтевоза по бездорожью с зарплатой до 600 тысяч рублей. Работать предстоит в Иркутской области, расстояние перевозки — 25 км в одну сторону на седельном тягаче УРАЛ с полуприцепом-цистерной. Водитель должен иметь категорию СЕ, свидетельство ДОПОГ. Отметим, что питание, проживание и спецодежда предоставляется за счет работодателя.

Третье место — вакансия правильщика с зарплатой до 350 тысяч рублей. Сотрудник будет выполнять работы по полусухой стяжке пола и шлифованию вертолетом. Для работы требуется опыт.

Топ-4 — руководитель контактного центра с графиком 6/1 с 10:00 до 18:00. Сотруднику обещают зарплату от 150 тысяч рублей и скидки на лечение. Ему предстоит управлять отделом, контролировать и повышать качество работы операторов.

Монтажнику заборов и ограждений предлагают зарплату от 120 тысяч рублей, а также карьерный рост до бригадира. Обязанности: сварка каркаса для забора, установка ворот откатных и распашных, заборов из профнастила, евроштакетника, облицовка сайдингом, монтаж кровли.

Для работы в омском правительстве ищут специалистов на оклад в 13 тысяч
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#Ксения Карагодина#Омск#Нефть#Вакансии#Зарплата#Исследования#Стоматолог#Стоматология#Водитель#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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