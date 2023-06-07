Топ высокооплачиваемых вакансий. В Омске ищут стоматолога и водителя нефтевоза

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Исследователи Зарплаты.ру составили топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Омской области в июне.
На первом месте оказался врач-ортопед в федеральной сети стоматологических клиник — до 800 тысяч рублей. Сотрудника ищут с опытом работы и действующим сертификатом по специальности «хирургия».
Топ-2 — водитель нефтевоза по бездорожью с зарплатой до 600 тысяч рублей. Работать предстоит в Иркутской области, расстояние перевозки — 25 км в одну сторону на седельном тягаче УРАЛ с полуприцепом-цистерной. Водитель должен иметь категорию СЕ, свидетельство ДОПОГ. Отметим, что питание, проживание и спецодежда предоставляется за счет работодателя.
Третье место — вакансия правильщика с зарплатой до 350 тысяч рублей. Сотрудник будет выполнять работы по полусухой стяжке пола и шлифованию вертолетом. Для работы требуется опыт.
Топ-4 — руководитель контактного центра с графиком 6/1 с 10:00 до 18:00. Сотруднику обещают зарплату от 150 тысяч рублей и скидки на лечение. Ему предстоит управлять отделом, контролировать и повышать качество работы операторов.
Монтажнику заборов и ограждений предлагают зарплату от 120 тысяч рублей, а также карьерный рост до бригадира. Обязанности: сварка каркаса для забора, установка ворот откатных и распашных, заборов из профнастила, евроштакетника, облицовка сайдингом, монтаж кровли.