Топ высокооплачиваемых вакансий. В Омске ищут стоматолога и водителя нефтевоза

Топ-2 — водитель нефтевоза по бездорожью с зарплатой до 600 тысяч рублей. Работать предстоит в Иркутской области, расстояние перевозки — 25 км в одну сторону на седельном тягаче УРАЛ с полуприцепом-цистерной. Водитель должен иметь категорию СЕ, свидетельство ДОПОГ. Отметим, что питание, проживание и спецодежда предоставляется за счет работодателя.



Третье место — вакансия правильщика с зарплатой до 350 тысяч рублей. Сотрудник будет выполнять работы по полусухой стяжке пола и шлифованию вертолетом. Для работы требуется опыт.