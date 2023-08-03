Хоценко анонсировал начало второго этапа строительства Красногорского гидроузла

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Врио губернатора Омской области сообщил, что окончание строительства первой очереди гидроузла запланировано на 2025 год. Проект второй очереди уже находится в разработке и будет закончен в последующие два года.
Однако Хоценко признался, что ему непонятно разделение строительства объекта на две части.
«Я разобрался в проекте гидроузла и мне показалось, что он был странно поделен. Его почему-то разделили на два этапа. Хотя это целостное сооружение. Это как мост построить наполовину», — поделился глава региона.
Глава региона также добавил, что уже обратился к председателю правительства за поддержкой проекта и выделением средств на вторую очередь.
Будем стараться, чтобы в 2025–2027 году проект был полностью завершен и обеспечивал водоподъем в реке Иртыш», — добавил Хоценко.