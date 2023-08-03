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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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Хоценко анонсировал начало второго этапа строительства Красногорского гидроузла

3 августа 2023, 14:05
Фото: Город55
Во время прямого эфира Виталий Хоценко рассказал, как продвигается постройка водоподъемного сооружения.

Врио губернатора Омской области сообщил, что окончание строительства первой очереди гидроузла запланировано на 2025 год. Проект второй очереди уже находится в разработке и будет закончен в последующие два года.

Однако Хоценко признался, что ему непонятно разделение строительства объекта на две части.

«Я разобрался в проекте гидроузла и мне показалось, что он был странно поделен. Его почему-то разделили на два этапа. Хотя это целостное сооружение. Это как мост построить наполовину», — поделился глава региона.

Глава региона также добавил, что уже обратился к председателю правительства за поддержкой проекта и выделением средств на вторую очередь.

Будем стараться, чтобы в 2025–2027 году проект был полностью завершен и обеспечивал водоподъем в реке Иртыш», — добавил Хоценко.
На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Проект#Проекты#Гидроузел#Водоснабжение#Река Иртыш#Обмеление Иртыша
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