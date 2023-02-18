На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета

Отметим, что плотину включили в перечень объектов, которые профинансируют в рамках новой пятилетней государственной программы «Строительство». В распоряжении правительства России сказано, что в Омскую область из федерального бюджета направят 3,3 млрд рублей. В 2023 году перечислят 2,45 млрд рублей, а в 2024 году — 885,1 млн рублей.



Пусковой комплекс Красногорского гидроузла введут в эксплуатацию не позднее 2025 года.