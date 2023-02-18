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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета

18 февраля 2023, 04:12
Фото: Город55
Первый этап строительства закончат за 2 года.

На первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше планируют потратить около 3,8 млрд рублей в ближайшие 2 года.

Отметим, что плотину включили в перечень объектов, которые профинансируют в рамках новой пятилетней государственной программы «Строительство». В распоряжении правительства России сказано, что в Омскую область из федерального бюджета направят 3,3 млрд рублей. В 2023 году перечислят 2,45 млрд рублей, а в 2024 году — 885,1 млн рублей.

Пусковой комплекс Красногорского гидроузла введут в эксплуатацию не позднее 2025 года.

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