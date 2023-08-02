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В Омске на берегу Иртыша загадочно умер 52-летний мужчина

2 августа 2023, 07:47
Фото: Город55
Тело мужчины нашли на берегу Иртыша
Причина смерти омича пока не установлена, тело находится в морге.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 52-летнего мужчины, тело которого накануне нашли на берегу Иртыша напротив улицы Загородной в Советском округе города.

«Поступило сообщение, что 1 августа около 19:23 на берегу Иртыша найдено тело мужчины. Никаких следов насилия или криминала на трупе не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Для определения причины смерти тело умершего отправили в морг для вскрытия. По факту случившегося проводится проверка.

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#Василий Попов#Смерть#Река Иртыш#Криминал#Общество#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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