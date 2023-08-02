В Омске на берегу Иртыша загадочно умер 52-летний мужчина

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:51
В Омске следователи разбираются во всех нюансах смерти 52-летнего мужчины, тело которого накануне нашли на берегу Иртыша напротив улицы Загородной в Советском округе города.
«Поступило сообщение, что 1 августа около 19:23 на берегу Иртыша найдено тело мужчины. Никаких следов насилия или криминала на трупе не обнаружено», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Для определения причины смерти тело умершего отправили в морг для вскрытия. По факту случившегося проводится проверка.