В Омске на улице по непонятной причине умер 21-летний парень

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Омске следователи разбираются во всех причинах смерти 21-летнего парня, тело которого нашли возле дома № 3 на улице 3-й Ленинградской в Ленинском округе Омска.
«Во вторник, 25 июля, около 12:19 жители дома обратили внимание на молодого человека, который лежал на земле. Люди подошли к нему и поняли, что он мертв. После чего позвонили в силовые структуры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас тело молодого омича находится в морге для вскрытия и установления истинной причины смерти.