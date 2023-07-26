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В Омске на улице по непонятной причине умер 21-летний парень

26 июля 2023, 07:57
Фото: 1MI
На тело парня наткнлись случайные прохожие
На тело молодого человека, лежащего на земле, наткнулись случайные прохожие.

В Омске следователи разбираются во всех причинах смерти 21-летнего парня, тело которого нашли возле дома № 3 на улице 3-й Ленинградской в Ленинском округе Омска.

«Во вторник, 25 июля, около 12:19 жители дома обратили внимание на молодого человека, который лежал на земле. Люди подошли к нему и поняли, что он мертв. После чего позвонили в силовые структуры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место криминалисты и эксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас тело молодого омича находится в морге для вскрытия и установления истинной причины смерти.

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