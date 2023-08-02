В дни празднования Дня города в Омске изменят маршруты общественного транспорта

С 14:00 часов 4 августа до 18:00 часов 5 августа автобусы маршрута № 3 при движении в направлении микрорайона «Входной» будут следовать по улице Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова и улицу Перелёта, в обратном направлении — без изменений.