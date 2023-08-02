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В дни празднования Дня города в Омске изменят маршруты общественного транспорта

2 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
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С 3 по 6 августа в маршруты общественного транспорта будут внесены изменения.

Произойдет это в связи с проведением Сибирского международного марафона и праздничных мероприятий. Из-за перекрытия дорог, автобусы и маршрутки на время скорректируют движение. Список маршрутов, подвергнутых корректировке, был опубликован на официальном сайте администрации города:

С 20:00 часов 3 августа до 15:00 часов 6 августа в связи с закрытием движения всех видов транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь:

  • автобусы маршрута № 73 при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, с правым поворотом на улицу Ленина;
  • автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановочного пункта «КДЦ „Маяковский“ с разворотом в районе Соборной площади, далее — по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса;
  • автобусы маршрута № 94 при движении в направлении посёлка Амурский с моста имени 60-летия Победы будут следовать по улице Фрунзе, с левым поворотом на улицу Герцена, далее — по утверждённой схеме, в обратном направлении — без изменения схемы движения.

С 8:00 часов 4 августа до 15:00 часов 6 августа автобусы маршрута № 34 при движении с улицы Герцена будут следовать по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утверждённой схеме, посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Флагман», «Ул. Фрунзе».

С 14:00 часов 4 августа до 18:00 часов 5 августа автобусы маршрута № 3 при движении в направлении микрорайона «Входной» будут следовать по улице Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова и улицу Перелёта, в обратном направлении — без изменений.

С 6:00 часов до 14:00 часов 5 августа движение автобусов по маршруту № 109 будет организовано до конечного пункта «Железнодорожный вокзал»;

  • автобусы маршрута № 25 при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Гагарина, по Комсомольскому мосту, по улицам Думской, Пушкина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса, Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, Красный Путь, далее — по утверждённой схеме;
  • автобусы маршрута № 78 в обоих направлениях будут следовать по улицам Перелеёта, Степанца, 70 лет Октября, Конева, мосту имени 60-летия Победы, далее — по утверждённой схеме;
  • автобусы маршрута № 16 в обоих направлениях будут следовать по улицам 3-й Енисейской, Конева, 70 лет Октября, бульвару Архитекторов, Крупской, до конечного пункта общественного транспорта «Ул. Крупской»;
  • автобусы маршрута № 88 с улицы Лукашевича будут следовать по мосту 60-летия ВЛКСМ с разворотом на развязке улицы Заозёрной и проспекта Мира, далее — по мосту 60-летия ВЛКСМ, улицам Лукашевича, Шаронова, 2-й Рыбачьей, 1-я Рыбачьей, 3-й Островской, в обратном направлении с улицы 1-й Рыбачьей — по улицам Шаронова и Лукашевича, далее — по утверждённой схеме.

С 7:00 часов 5 августа до 15:00 часов 6 августа автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту, далее — по улицам Думской, Пушкина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, далее — по утверждённой схеме.

Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты из-за празднования Дня города
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#Омск#День города#Маршрут#Автобусный маршрут#Маршрутки#Маршруты#Маршрутное такси#Автобус#Автобусы#Общественный транспорт#Анастасия Баянова
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