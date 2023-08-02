В дни празднования Дня города в Омске изменят маршруты общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:37
Произойдет это в связи с проведением Сибирского международного марафона и праздничных мероприятий. Из-за перекрытия дорог, автобусы и маршрутки на время скорректируют движение. Список маршрутов, подвергнутых корректировке, был опубликован на официальном сайте администрации города:
С 20:00 часов 3 августа до 15:00 часов 6 августа в связи с закрытием движения всех видов транспорта по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь:
С 8:00 часов 4 августа до 15:00 часов 6 августа автобусы маршрута № 34 при движении с улицы Герцена будут следовать по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее — по утверждённой схеме, посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Флагман», «Ул. Фрунзе».
С 14:00 часов 4 августа до 18:00 часов 5 августа автобусы маршрута № 3 при движении в направлении микрорайона «Входной» будут следовать по улице Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова и улицу Перелёта, в обратном направлении — без изменений.
С 6:00 часов до 14:00 часов 5 августа движение автобусов по маршруту № 109 будет организовано до конечного пункта «Железнодорожный вокзал»;
С 7:00 часов 5 августа до 15:00 часов 6 августа автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту, далее — по улицам Думской, Пушкина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, по улицам Гагарина, Интернациональной, далее — по утверждённой схеме.